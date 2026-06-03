В ГД рассказали о новой мере поддержки семей участников СВО

В России с 5 июня начнут действовать поправки, которые дадут новую трудовую льготу семьям раненых участников СВО. Родители или совершеннолетние дети военнослужащих смогут брать ежегодный отпуск одновременно с бойцом, если он после тяжёлого ранения получил инвалидность I или II группы.

Как рассказал депутат Госдумы Илья Вольфсон РИА «Новости», речь идёт о военнослужащих, которые, несмотря на инвалидность, продолжают службу на отдельных должностях. Право на совпадающий отпуск появится у близких только в том случае, если участник СВО не состоит в браке.

Парламентарий отметил, что раньше такая возможность была предусмотрена только для супругов военных. Теперь, если боец не женат, провести с ним отпуск и помочь в восстановлении смогут родители или взрослые дети.

Работодатель не сможет отказать им в оформлении отпуска на те же даты. По словам Вольфсона, проблема была выявлена после обращений самих военнослужащих и их семей, а новая мера стала частью работы по поддержке участников СВО и их близких.

А ранее президент России Владимир Путин утвердил единые базовые меры поддержки участников СВО и их семей во всех регионах страны. Документ должен закрепить общий подход к льготам для бойцов, ветеранов, участников боевых действий в приграничных районах, ополченцев Донбасса и их родственников. В числе рекомендованных мер — льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве и помощь с социальным контрактом.