ВСУ атаковали поезд в Крыму, есть пострадавшие

Пассажирский состав подвергся обстрелу со стороны украинских формирований на железнодорожной станции в Джанкое. О случившемся в Крыму проинформировал военный обозреватель Борис Рожин.

Вследствие произошедшего нанесён урон сразу нескольким вагонам пассажирского состава. Помимо этого, разрушения затронули и инфраструктуру вокзала, расположенного на станции Джанкой.

Предварительно, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Официально данные сведения не подтверждены.

В компании «Гранд Сервис Экспресс», которая отвечает за пассажирские железнодорожные перевозки в Крым и Севастополь, сообщили: станция временно не работает — посадка и высадка пассажиров приостановлены вплоть до особого распоряжения. В связи с этим поезда, следующие из полуострова, отстают от графика.

До этого глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о том, что в Енакиеве под удар украинского дрона-камикадзе попал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. По предварительной информации, жертвами атаки стали семеро гражданских лиц, ещё 11 человек пострадали, получив травмы различной степени тяжести.