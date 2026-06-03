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Регион
3 июня, 09:29

Бьют по школам и больницам: Балицкий заявил об ударах ВСУ по социальным объектам Запорожской области

Балицкий: ВСУ наносят ракетные удары по школам и больницам Запорожской области

Обложка © РИА Новости / Екатерина Штукина

Обложка © РИА Новости / Екатерина Штукина

Украинские войска атакуют социальную инфраструктуру Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, прямо сейчас противник наносит ракетно-бомбовые удары. В атаках задействована беспилотная и реактивная авиация.

Удары приходятся по гражданским объектам. Под огнем оказались школы и больницы.

Противник также целится в предприятия, обеспечивающие жителей продовольствием. Повреждения фиксируются на объектах электроснабжения.

ВСУ атаковали школу в Мелитополе
ВСУ атаковали школу в Мелитополе

Силы противовоздушной обороны и вооружённые силы ведут работу по отражению налёта. Администрация области продолжает функционировать в штатном режиме, все сотрудники находятся на местах.

Напомним, ранее сообщалось, что Мелитопольский мясокомбинат разрушен после атаки БПЛА. В результате пострадал один человек.

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Никита Никонов
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