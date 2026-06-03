Бьют по школам и больницам: Балицкий заявил об ударах ВСУ по социальным объектам Запорожской области
Балицкий: ВСУ наносят ракетные удары по школам и больницам Запорожской области
Обложка © РИА Новости / Екатерина Штукина
Украинские войска атакуют социальную инфраструктуру Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, прямо сейчас противник наносит ракетно-бомбовые удары. В атаках задействована беспилотная и реактивная авиация.
Удары приходятся по гражданским объектам. Под огнем оказались школы и больницы.
Противник также целится в предприятия, обеспечивающие жителей продовольствием. Повреждения фиксируются на объектах электроснабжения.
Силы противовоздушной обороны и вооружённые силы ведут работу по отражению налёта. Администрация области продолжает функционировать в штатном режиме, все сотрудники находятся на местах.
Напомним, ранее сообщалось, что Мелитопольский мясокомбинат разрушен после атаки БПЛА. В результате пострадал один человек.
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