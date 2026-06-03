Бьют по школам и больницам: Балицкий заявил об ударах ВСУ по социальным объектам Запорожской области

Украинские войска атакуют социальную инфраструктуру Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, прямо сейчас противник наносит ракетно-бомбовые удары. В атаках задействована беспилотная и реактивная авиация.

Удары приходятся по гражданским объектам. Под огнем оказались школы и больницы.

Противник также целится в предприятия, обеспечивающие жителей продовольствием. Повреждения фиксируются на объектах электроснабжения.

Силы противовоздушной обороны и вооружённые силы ведут работу по отражению налёта. Администрация области продолжает функционировать в штатном режиме, все сотрудники находятся на местах.

Напомним, ранее сообщалось, что Мелитопольский мясокомбинат разрушен после атаки БПЛА. В результате пострадал один человек.