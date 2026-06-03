«Нацисты не меняются»: В Крыму заявили, что сегодняшняя атака ВСУ на автобус повторяет сценарий 2014 года

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прокомментировал атаку на рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиеве. Он связал произошедшее с нападением на автобус с жителями полуострова в Корсунь-Шевченковском в феврале 2014 года.

По словам Константинова, изменилась только тактика нападений. Если раньше, как он утверждает, использовались дубины, то теперь применяются беспилотники.

«Нацисты не меняются: с их атаки на автобус с крымчанами в Корсунь-Шевченковском, случившейся в феврале 2014 года, и терактом против пассажирского автобуса, направлявшегося в Москву, изменились только средства террора — вместо дубин у них появились дроны, снабженные искусственным интеллектом», — написал он в «Максе» .

Константинов также заявил, что знает, кто передал это оружие и с какой целью. По его словам, Украине дают миллиарды и современные вооружения, а также «прощаются самые мерзкие и бесчеловечные выходки».

Глава Госсовета Крыма выразил соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали ударным беспилотником рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиеве. По предварительным данным, погибли семь мирных жителей, ещё 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте.