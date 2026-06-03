У границ Калининградской области замечен самолёт-разведчик НАТО

Самолёт разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, работающий в интересах Североатлантического альянса, возобновил полёты вблизи Калининградской области. Как сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза, воздушное судно прибыло из румынской Констанцы.

По данным собеседника агентства, борт курсирует на высоте около 10 км. Для своей миссии машина использует воздушное пространство Польши и Литвы, а также нейтральные воды Балтийского моря.

«Траектория полёта определена ему таким образом, чтобы не пересекаться с коридорами для движения гражданских самолётов», — уточнил инсайдер.

Ранее эта же разведывательная единица неоднократно фиксировалась в акватории Чёрного моря. Там устройство также работало в международном воздушном пространстве, иногда действуя в связке со стратегическим разведчиком ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint.

Внимание авиадиспетчеров привлекла и активность эстонских ВВС. Самолёт типа PZL-Mielec M-28 Skytruck выполняет регулярное патрулирование Финского залива. По словам источника ТАСС, этот борт осуществляет наблюдение в зоне, подконтрольной Таллину, включая нейтральные воды.

Ранее Минобороны Британии обвинило российских лётчиков в «опасном и неприемлемом» сближении над Чёрным морем. Один из перехватов закончился тем, что у британского самолёта отключился автопилот.