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3 июня, 09:42

Песков: СВО продолжается для предотвращения атак, подобных налёту на Петербург

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Специальная военная операция проводится в том числе ради того, чтобы исключить удары, аналогичные сегодняшней атаке на Санкт-Петербург. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция», — сказал Песков на брифинге.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможных ответных мерах на инцидент с беспилотниками накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом детали реагирования на произошедшее Песков комментировать не стал.

Он подчеркнул, что информация об ответных действиях находится исключительно в ведении местных властей и Министерства обороны.

Песков: Ответы РФ на удары по Петербургу будут носить системный характер
Песков: Ответы РФ на удары по Петербургу будут носить системный характер

Напомним, сегодня киевский режим попытался атаковать инфраструктурные объекты Санкт-Петербурга. Для устранения последствий был создан оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова, задействованы спасательные службы. В ходе инцидента ранения получили несколько человек. Американский журналист Джексон Хинкл, комментируя случившееся, заявил, что действия Украины представляют угрозу глобальной безопасности.

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Александр Юнашев
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