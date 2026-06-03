Над Финским заливом заметили эстонский самолёт-разведчик

Патрульный самолёт, принадлежащий военно-воздушным силам Эстонии, выполняет облёт акватории Финского залива, перемещаясь в том числе над нейтральными водами в границах авиационного района, который контролируют таллинские диспетчеры. Об этом ТАСС поведал осведомлённый источник, работающий в диспетчерских службах Евросоюза.

Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно поднялось в небо с располагающейся у побережья военной базы Эмари, после чего приступило к мониторингу зоны, подведомственной специалистам из Таллина.

Он добавил, что летательный аппарат модели типа PZL-Mielec M-28 Skytruck, помимо прочего, эксплуатируется и для ведения наблюдения. Информатор также подчеркнул, что сейчас борт берёт курс на восток, находясь на эшелоне примерно 1,5 километра.

Ранее сообщалось, что в польском аэропорту Жешува зафиксировали активизацию полётов военных самолётов НАТО. Эта воздушная гавань служит главным хабом для переброски западной помощи Киеву. Туда прибыл канадский Lockheed C-130 Hercules, а также оттуда вылетели британский Airbus A400M и польский Embraer-175. Ещё один канадский борт ожидал вылета в Белфаст.