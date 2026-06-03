Российские войска усилили наступление под Ореховом в Запорожской области

Российские войска продвигаются в Запорожской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Иди и смотри».

Подразделения ВС России наступают в направлении Орехова. Утверждается, что армия РФ вышла на восточные окраины Любинского. Также сообщается о продвижении российских сил в районе Гуляйпольского. Дополнительные подробности о ситуации на этом участке фронта пока не приводятся.

Ранее в Запорожской области боец ВС РФ Ахиллес нанёс удар по тщательно замаскированному в густой листве комплексу РЭБ противника. Как только электронный купол пал, в дело вступили дроны «Молния».