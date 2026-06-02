В районе Комсомольского на Запорожском направлении дрон-камикадзе вышел на боевой курс после того, как воздушная разведка группировки «Восток» обнаружила вражеский пункт управления беспилотниками. Аппарат, управляемый по оптоволокну, оказался неуязвим для электронных помех, что позволило нанести точный удар — тщательно замаскированный в густой листве комплекс РЭБ противника был уничтожен.

Как только электронный купол пал, в дело вступили дроны «Молния». Это универсальное ударное крыло, которое может работать и как разведчик, и как барражирующий боеприпас. В данном случае беспилотник оснастили противотанковой миной, и этого достаточно для полного уничтожения опорного пункта врага.

Оператор БПЛА с позывным Ахиллес рассказал о возможностях аппарата: у «Молнии» есть функция запоминания стиков, то есть даже при потере связи дрон какое-то время идёт по ранее заданным координатам. Беспилотник позволяет наносить удары по глубоким тылам и нарушать логистику противника, отметил собеседник телеканала «Звезда».

К слову, обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о том, что Армия России близка к достижению целей СВО. Однако, как заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, мирное урегулирование возможно исключительно при условии безоговорочной капитуляции Киева.