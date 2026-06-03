В Екатеринбурге нашли мёртвым бывшего послушника Среднеуральского монастыря

В Екатеринбурге обнаружено тело 36-летнего Филиппа М. Погибший ранее был послушником Среднеуральского женского монастыря, где настоятельствовал бывший схиигумен Сергий Романов*. Сейчас Романов* лишён сана и отбывает срок в колонии.

Погибший родом из Тувы, позже переехал в Свердловскую область. В подростковом возрасте он находился в обители в качестве послушника. В 2020 году Филипп стал участником журналистского расследования. Он рассказывал о жизни в монастыре, упоминая случаи психологического давления и физического насилия над воспитанниками.

Трагедия произошла 24 мая. Тело нашли на проспекте Ленина, рядом с гимназией №9. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало, передаёт URA.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту в Белграде при возвращении в Россию скончался иеромонах Роман (Матюшин). Он появился на свет 16 ноября 1954 года в Брянской области. Писать стихи начал ещё в молодости. Будущий священнослужитель учился на филфаке Калмыцкого университета, позже стал послушником Вильнюсского Свято-Духова монастыря, а затем принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре.

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