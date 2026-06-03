Проточный или накопительный? В Роскачестве рассказали Life.ru, как выбрать надёжный водонагреватель

По всей России стартует сезон отключения горячего водоснабжения. Многие начнут задумываться о покупке собственного водонагревателя. В Роскачестве рассказали Life.ru, как выбрать устройство так, чтобы провести эти две недели с тёплым душем, но без страха за свою безопасность.

Максимально важно учесть баланс между быстрым монтажом/демонтажем, безопасностью и достаточным комфортом, чтобы пережить 10–14 дней без горячей воды. Для начала необходимо определиться с типом водонагревателя: проточный или накопительный (бойлер). Газовые проточные колонки в этой ситуации не рассматриваются, так как их установка требует проекта и согласования. Пресс-служба Роскачества

Проточный водонагреватель компактный и греет воду мгновенно. Но есть огромный нюанс: он требует очень мощной проводки — от 3,5 до 8 кВт. В старых домах с алюминиевой проводкой и автоматами на 16А он просто выбьет пробки или приведёт к пожару. Для комфортного душа, предупреждают эксперты, нужна модель от 6–8 кВт, а это уже отдельная силовая линия от щитка.

Накопительный бойлер, напротив, имеет умеренную мощность и подключается через обычную розетку с заземлением. Минусы: занимает много места и требует времени на нагрев.

«Этот вариант максимально универсален и подойдёт для большинства жилых помещений», — резюмируют в Роскачестве.

Объём бака — ключевой параметр: До 15 литров — только для мытья посуды.

До 50 литров — экономный душ для одного человека.

До 80 литров — для семьи из двух-трёх человек.

Больше 100 литров — для трёх и более, требует прочного крепления на несущую стену.

Для временного использования эксперты советуют искать модели с нижней подводкой. В комплекте часто идёт «лейка + смеситель» или штуцеры для гибкой подводки.

Способ монтажа тоже важен. Проще всего — душевая насадка-бойлер (малолитражка), которая вешается на стену над мойкой или душевой кабиной. Если есть свободный вывод для стиральной машины, можно подключить бойлер на 30–50 литров через гибкие шланги и тройник. Самый аккуратный временный вариант — переходник на душевой шланг.

Напорные модели на 50–80 литров требуют врезки в водопровод. Для временного использования их часто подключают через гибкую подводку к точке, где обычно стоит смеситель.

«Самое главное при установке бойлера — обязательно проверьте наличие заземления и устройства защитного отключения на розетке», — подчеркнули в Роскачестве.

Ранее в Госдуме допустили, что летние отключения горячей воды в российских новостройках и городах-миллионниках могут полностью исчезнуть уже через пять-семь лет. В масштабах всей страны к 2035 году планируется сократить продолжительность таких перерывов вдвое — сейчас действующий норматив в большинстве регионов составляет до 14 дней, однако крупные города и субъекты, активно модернизирующие свои сети, уже перешли на десятидневный рубеж.