Житель Белгородчины погиб в результате удара БПЛА по предприятию
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В Белгородской области зафиксировано очередное происшествие с участием беспилотных летательных аппаратов. В хуторе Давыдкин, который входит в Волоконовский округ, произошла детонация FPV-дрона прямо на территории местного предприятия.
В результате инцидента пострадал один человек. Мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи предприняли все возможные усилия для спасения пациента.
В региональном оперштабе подтвердили печальный исход событий. Несмотря на все старания специалистов Волоконовской ЦРБ, травмы оказались критическими.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего жителя.
Ранее общеобразовательная школа подверглась атаке ВСУ в Мелитополе. 30 сотрудников были эвакуированы, пострадавших нет.
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