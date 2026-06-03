ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 10:07

Житель Белгородчины погиб в результате удара БПЛА по предприятию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Белгородской области зафиксировано очередное происшествие с участием беспилотных летательных аппаратов. В хуторе Давыдкин, который входит в Волоконовский округ, произошла детонация FPV-дрона прямо на территории местного предприятия.

В результате инцидента пострадал один человек. Мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи предприняли все возможные усилия для спасения пациента.

В региональном оперштабе подтвердили печальный исход событий. Несмотря на все старания специалистов Волоконовской ЦРБ, травмы оказались критическими.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего жителя.

Пушилин: Число погибших при ударе ВСУ по автобусу в ДНР выросло до восьми
Пушилин: Число погибших при ударе ВСУ по автобусу в ДНР выросло до восьми

Ранее общеобразовательная школа подверглась атаке ВСУ в Мелитополе. 30 сотрудников были эвакуированы, пострадавших нет.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar