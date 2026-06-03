Житель Белгородчины погиб в результате удара БПЛА по предприятию

В Белгородской области зафиксировано очередное происшествие с участием беспилотных летательных аппаратов. В хуторе Давыдкин, который входит в Волоконовский округ, произошла детонация FPV-дрона прямо на территории местного предприятия.

В результате инцидента пострадал один человек. Мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи предприняли все возможные усилия для спасения пациента.

В региональном оперштабе подтвердили печальный исход событий. Несмотря на все старания специалистов Волоконовской ЦРБ, травмы оказались критическими.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего жителя.

Ранее общеобразовательная школа подверглась атаке ВСУ в Мелитополе. 30 сотрудников были эвакуированы, пострадавших нет.