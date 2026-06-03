В Москве назвали лучших кондитеров фестиваля «Сливочная Весна»

В Москве с большим успехом завершился фестиваль кондитерского искусства «Сливочная Весна», собравший лучших шеф-кондитеров самых известных ресторанов столицы. Проект, проходивший с 18 по 31 мая, приурочили к обновлению платформы «Петмол — это база, шеф!».

















В фестивале приняли участие шеф-кондитеры самых громких ресторанных проектов Москвы — от заведений Аркадия Новикова Miss YOU и Molon Lave до Sangre Fresca, #СибирьСибирь и Uhvat. В течение двух недель гостям предлагали оригинальные десерты, приготовленные на сливках. В меню можно было встретить как сельдерей в ванильном сиропе с нежным кремом Шантильи, так и съедобные копии северных резных наличников.

Гран-при фестиваля забрал ресторан Silk Lounge, кондитер которого Ирина Золоева вместе с ментором Игорем Мельниковым покорила жюри изысканной «Павловой с зелёными фруктами». Первые места среди шеф-кондитеров заняли Алёна Чеповская из «Рыбы Мечты» с северным десертом «ВУРНА ХАТЛ» на чае ходзича и облепихе и Юрий Голоперов из Lark Cafe с эффектной античной «Капителью». Среди блогеров победила Нина Газданова, чей черёмуховый медовик ляжет в основу нового десерта, который она создаст совместно с шеф-кондитером «Космо by Community».

Ярким моментом финала стал мастер-класс от финалиста «Адской кухни» Анатолия Деренчука, который приготовил панна-коту с сиропом из одуванчиков и поделился секретами работы с текстурами. Завершился вечер нетворкингом и розыгрышем призов от бренда Петмол, главным из которых стала поездка на завод в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что этим летом в Москве и Санкт-Петербурге пройдёт масштабный фестиваль «Пикник Афиши», который обещает превратить городское пространство в настоящий луна-парк. Гостей ждут десятки активностей — от громких концертов до тихих зон для полной перезагрузки и осознанности. На трёх сценах выступят Feduk, Zoloto, ЛСП, OG Buda, Mayot, а также «Браво» с Валерием Сюткиным и дуэт Мальбэк х Сюзанна. Отдельно заявлены три шоукейса, среди которых «Заря» с отбором «Афиши Daily» и «Тихий ход» от культового электронщика Kito Jempere.