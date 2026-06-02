Музыка, спорт, еда и 16-метровое колесо: Life.ru публикует путеводитель по летнему «Пикнику Афиши»

В Москве и Санкт-Петербурге этим летом пройдёт фестиваль «Пикник Афиши» — событие с десятками активностей: от выступлений звёзд до тихих зон для осознанности. Организаторы обещают превратить пространство в настоящий луна-парк с дизайнерским маркетом, детскими площадками и обширной гастрономической программой.

На трёх сценах выступят Feduk, Zoloto, «Браво» с Валерием Сюткиным, ЛСП, OG Buda, Mayot, а также Мальбэк х Сюзанна. Отдельно выделены три шоукейса: «Заря» (отбор «Афиши Daily»), FRWRD Music, Carnival Records и «Тихий ход» от важной фигуры электронной музыки Kito Jempere.

Спортивная часть включает VR-теннис, стритбол, сабсоккер, йогу и стретчинг. Для желающих восстановить силы организованы зоны массажа. Игроки в настолки найдут «Имаджинариум» и крафтовые деревянные игры.

На маркете представят десятки локальных марок: украшения, одежда, книги, ароматы и косметика. Пять интерактивных зон предложат мастер-классы и примерку новинок.

Главная фишка этого года — 16-метровое колесо обозрения. На входе гостей встретит брасс-бенд, на территории будет открыт ситуативный театр, а также тиры, автоматы и будки с предсказателями.

Дети смогут прокатиться на карусели, порезвиться в гигантском батутном замке, преодолеть полосу препятствий, а также проявить себя в аквагриме и творческой мастерской. Родители могут оставить ребёнка в клубе с ситтерами.

Гастрономическая зона состоит из пяти фудкортов: от стритфуда до ресторанных концепций. Специально к фестивалю звёздные шефы разработали уникальное меню.

Московский этап пройдёт 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское», петербургский — 8 августа на Елагином острове.

