На фестивале «Движения первых» дали старт летней оздоровительной кампании

В Москве проходит V юбилейный Международный фестиваль детства и юности «Движения Первых». В его рамках председатель правления организации Артур Орлов объявил о старте летней оздоровительной кампании 2026 года.

На фестивале «Движения Первых» дан старт летней оздоровительной кампании. Видео © Telegram / Артур Орлов

С 1 июня загородные и пришкольные лагеря по всей стране открывают свои двери для школьников. За три года участниками полезных каникул в движении стали 10 миллионов ребят. В этом сезоне организаторы подготовили более 40 тысяч вожатых и руководителей детских лагерей.

На фестивале «Движения Первых» дан старт летней оздоровительной кампании. Видео © Telegram / Движение Первых

На церемонии с добрыми напутственными словами к участникам обратились министр просвещения России Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова и директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус. Организаторы поблагодарили их за поддержку и подчеркнули, что продолжат работать в одной команде.

Ранее председатель правления Артур Орлов в День детских общественных организаций заявил, что участниками «Движения первых» в России являются 15 миллионов человек, объединённых 89 региональными отделениями, и работа ведётся по 12 направлениям деятельности с участием 45 коллективных организаций по воспитанию молодёжи. По словам Орлова, здесь каждый ребёнок может найти интересное для себя направление — добровольчество, науку, экологию, туризм, спорт, медиа, творчество, патриотические и социальные проекты.