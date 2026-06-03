«Лучше не найти»: В Африке назвали Россию ключевым партнёром

Россия остаётся одним из главных партнёров африканских стран в оборонной, экономической, образовательной и инвестиционной сферах. Об этом Life.ru на полях ПМЭФ заявил вице-президент международного фонда «Афроком» Огюст Аймонче.

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«Россия сегодня — это ключевой партнёр. Ключевой. Во всех отношениях: в плане оборонном, экономическом, деловом, культурном, образовательном, даже в инвестиционном. Поэтому на сегодняшний день лучше России не найти на континенте», — сказал он.

По словам Аймонче, африканские государства готовы предложить Москве понятную дорожную карту сотрудничества. Континент обладает огромными ресурсами, однако нуждается в технологиях, развитии образования и подготовке квалифицированных специалистов.

Представитель «Афрокома» отметил, что Россия уже помогает решать эти задачи. Одним из примеров он назвал квоты для студентов из стран Африки на обучение в российских вузах.

Аймонче подчеркнул, что для дальнейшего развития партнёрства сторонам нужно время и терпение. По его мнению, при таком подходе сотрудничество России и Африки может стать ещё более прочным и результативным.

Кстати, Россия и Африка готовят новый крупный саммит в Москве. Третья встреча в таком формате должна пройти 28–29 октября 2026 года, её подготовку уже обсудили на заседании оргкомитета. В повестке — торговля, инвестиции, логистика, энергетика, продовольственная безопасность, высокие технологии и гуманитарное сотрудничество. Также стороны рассматривают новые механизмы взаимодействия и соглашения о создании межправительственных комиссий.