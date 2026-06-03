«Единая Россия» выступает за расширение «белых списков»

В партии «Единая Россия» поддержали решение президента и выступили за расширение «белых списков». В ЕР считают необходимым включить туда сервисы услуг, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан, сообщил координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

На сегодняшний день в перечень уже входят ключевые финансовые, образовательные и медицинские платформы. Однако, по словам депутата, запросы людей на встречах с кандидатами в ходе предварительного голосования показали, что список нужно расширять.

«Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Позиция «Единой России» однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность», — заявил Немкин.

Ранее Life.ru писал, что важнейшие электронные сервисы планируют включить в «белые списки», чтобы их работа была гарантирована при отключении или ограничении мобильного интернета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что перечень постоянно расширяется, а гарантии доступа будут укрепляться.

«Белые списки» представляют собой официальный реестр социально значимых интернет-ресурсов и мобильных приложений, который с 2026 года активно развивается Минцифры для обеспечения бесперебойной работы ключевых сервисов в период возможных ограничений мобильного интернета. Перечень насчитывает уже более 500 сервисов, куда входят портал «Госуслуги», банковские приложения, навигационные сервисы, а также системы каршеринга и доставки еды. Для включения в список ресурс должен размещать свои вычислительные мощности на территории РФ и соблюдать законы о защите информации.