Песков анонсировал расширение «белого списка» сайтов и сервисов

Важнейшие электронные сервисы должны быть включены в «белые списки», доступ к которым сохраняется при отключении или ограничении мобильного интернета, чтобы их работа была гарантирована. Расширение перечня анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках и их работа была гарантирована», — подчеркнул Песков на брифинге, отметив, что эта работа уже ведётся.

Представитель Кремля указал, что это не догма, а постоянно расширяющийся перечень, включающий действительно важнейшие ресурсы, и добавил, что гарантии доступа в периоды ограничений будут только укрепляться — это, по его словам, работа в русле продолжения совершенствования системы «белых списков».