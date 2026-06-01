1 июня, 09:39

Песков анонсировал расширение «белого списка» сайтов и сервисов

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Важнейшие электронные сервисы должны быть включены в «белые списки», доступ к которым сохраняется при отключении или ограничении мобильного интернета, чтобы их работа была гарантирована. Расширение перечня анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках и их работа была гарантирована», — подчеркнул Песков на брифинге, отметив, что эта работа уже ведётся.

Представитель Кремля указал, что это не догма, а постоянно расширяющийся перечень, включающий действительно важнейшие ресурсы, и добавил, что гарантии доступа в периоды ограничений будут только укрепляться — это, по его словам, работа в русле продолжения совершенствования системы «белых списков».

В России повысят доступность мобильного интернета в сёлах и на трассах

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу ключевых интернет-сервисов (систем медпомощи, портала госуслуг, платёжных сервисов) в ситуациях, когда ограничения вводятся из соображений безопасности, — их доступность для граждан должна сохраняться даже при сбоях в сети. В «белый список» уже внесено свыше 500 сайтов и приложений, он продолжает пополняться по предложениям властей.

Анастасия Никонорова
