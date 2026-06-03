В ГД сочли удар ВСУ по поезду в Крыму терактом и потребовали уничтожить виновных

Удар Вооружённых сил Украины по пассажирскому поезду на станции Джанкой в Крыму является террористической атакой. Все виновные должны быть уничтожены. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат отметил, что для нас дети — святое понятие, а противник наносит удары по любым объектам, связанным с Россией.

«Уж дети там, не дети — никого не интересует», — подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание, что примерно в то же время ВСУ произвели массированную атаку на Санкт-Петербург и на автобус, следовавший из Симферополя в столицу. Все эти удары, по его словам, пришлись накануне Петербургского международного экономического форума, где присутствуют некоторые здравомыслящие представители недружественных стран.

«Никакие переговоры с террористами не ведутся, а наказываются все», — заявил Колесник, добавив, что решение уже принято.

Защиту страны необходимо осуществлять более жёсткими методами. Для этого нужно выявить виновных.

«Все должны быть уничтожены. Других вариантов нет», — резюмировал парламентарий. Иначе подобные атаки будут продолжаться, предупредил он.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали поезд на железнодорожной станции в Джанкое. Среди пострадавших, по предварительным данным, есть несовершеннолетние. Помимо этого, разрушения затронули и инфраструктуру вокзала.