«Мама, меня посадят?»: В Коми разгорелся скандал из-за угрозы изъять ребёнка за игру у инсталляции ко Дню Победы
В Сыктывкаре ребёнка хотят изъять из семьи за игру на инсталляции ко Дню Победы
В Сыктывкаре девятилетнего мальчика, игравшего у праздничной инсталляции ко Дню Победы, могут забрать из семьи. Полиция считает, что ребёнок повредил часть декораций.
Мама мальчика, которого хотят забрать из семьи. Видео © Telegram / Mash
По данным Mash, инцидент произошёл накануне 9 Мая, когда группа детей с особенностями развития забралась на кубики с фотографиями. Полицейские полагают, что они сломали один из кубиков и сбежали. На этом основании суд просят изъять детей из семей и поместить одного из них в Центр временной изоляции.
Родители мальчика отрицают его вину, указывая на отсутствие доказательств на видео. Они считают, что инсталляцию мог повредить кто угодно. У ребёнка, которому грозит 30 суток ареста за вандализм, есть нарушения слуха и речи.
«Я требую максимальной огласки! Почему мой ребёнок должен изыматься из семьи, если он ребёнок?» — со слезами на глазах говорит мать мальчика.
Прокуратура Сыктывкара начала проверку по факту случившегося.
Ранее суд избрал меру пресечения парочке, осквернившей Вечный огонь в Реутове. Известно, что оба фигуранта имеют судимости, нигде официально не трудятся, но полностью признали вину в содеянном.
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Обложка © Telegram / Mash