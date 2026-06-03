«Мама, меня посадят?»: В Коми разгорелся скандал из-за угрозы изъять ребёнка за игру у инсталляции ко Дню Победы

В Сыктывкаре девятилетнего мальчика, игравшего у праздничной инсталляции ко Дню Победы, могут забрать из семьи. Полиция считает, что ребёнок повредил часть декораций.

Мама мальчика, которого хотят забрать из семьи. Видео © Telegram / Mash

По данным Mash, инцидент произошёл накануне 9 Мая, когда группа детей с особенностями развития забралась на кубики с фотографиями. Полицейские полагают, что они сломали один из кубиков и сбежали. На этом основании суд просят изъять детей из семей и поместить одного из них в Центр временной изоляции.

Родители мальчика отрицают его вину, указывая на отсутствие доказательств на видео. Они считают, что инсталляцию мог повредить кто угодно. У ребёнка, которому грозит 30 суток ареста за вандализм, есть нарушения слуха и речи.

«Я требую максимальной огласки! Почему мой ребёнок должен изыматься из семьи, если он ребёнок?» — со слезами на глазах говорит мать мальчика.

Прокуратура Сыктывкара начала проверку по факту случившегося.

Ранее суд избрал меру пресечения парочке, осквернившей Вечный огонь в Реутове. Известно, что оба фигуранта имеют судимости, нигде официально не трудятся, но полностью признали вину в содеянном.