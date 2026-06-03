Окрестности Миасса заполонили «кровавые» бабочки-боярышницы

В окрестностях Миасса заметили полчища бабочек-боярышниц, которых в народе прозвали «кровавыми». Причина необычного названия кроется в физиологии: при выходе из кокона этот вид выделяет больше мекония — красно-бурой жидкости, чем другие. Это и порождает легенды о кровавых дождях, сообщает Урал1.

На стадии гусениц эти насекомые представляют серьёзную угрозу для садов. Они атакуют яблони, груши, сливы и черёмуху, полностью поедая листву.

В результате деревья теряют урожай, слабеют и могут не пережить зимних морозов.

Ранее Life.ru писал, что энтомологи открыли новый вид мелких бабочек из семейства огнёвок и назвали его Pyralis papaleonei в честь римского папы Льва XIV. Исследователи выделили отдельный вид после изучения генетики, узора на крыльях и строения половых органов.