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3 июня, 12:32

Окрестности Миасса заполонили «кровавые» бабочки-боярышницы

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В окрестностях Миасса заметили полчища бабочек-боярышниц, которых в народе прозвали «кровавыми». Причина необычного названия кроется в физиологии: при выходе из кокона этот вид выделяет больше мекония — красно-бурой жидкости, чем другие. Это и порождает легенды о кровавых дождях, сообщает Урал1.

Полчище бабочек-боярышниц. Видео © VK / 1obl.ru | Новости

На стадии гусениц эти насекомые представляют серьёзную угрозу для садов. Они атакуют яблони, груши, сливы и черёмуху, полностью поедая листву.

В результате деревья теряют урожай, слабеют и могут не пережить зимних морозов.

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Ранее Life.ru писал, что энтомологи открыли новый вид мелких бабочек из семейства огнёвок и назвали его Pyralis papaleonei в честь римского папы Льва XIV. Исследователи выделили отдельный вид после изучения генетики, узора на крыльях и строения половых органов.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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