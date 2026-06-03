Президент Танзании возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, находящаяся в России с государственным визитом, возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом пишет РИА «Новости».

Поездка стала первым визитом президента Танзании в РФ более чем за 55 лет. Она продлится с 3 по 5 июня и также стала первой зарубежной поездкой Хасан после победы на выборах в октябре 2025 года.