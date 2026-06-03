При атаке Ирана на аэропорт Кувейта погиб человек

В Кувейте один человек погиб, несколько получили ранения после налёта иранских БПЛА на объекты международного аэропорта. С таким заявлением выступило внешнеполитическое ведомство эмирата.

Власти Кувейта выразили резкое осуждение в адрес Ирана в связи с массированными ракетно-беспилотными ударами, назвав атаки жестокими и систематическими. Они отметили, что очередной обстрел был зафиксирован сегодня ранним утром.

Напомним, международный аэропорт Кувейта остановил приём и отправку всех рейсов после удара по пассажирскому терминалу. Полковник Сауд Абдулазиз Аль-Аттван сообщил, что несколько дронов атаковали терминал T1. Военный чиновник уточнил, что атака привела к серьёзному материальному ущербу. Вооружённые силы государства находятся в полной готовности и продолжают отслеживать обстановку