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Война на Ближнем Востоке

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Регион
3 июня, 11:20

При атаке Ирана на аэропорт Кувейта погиб человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DonAncha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DonAncha

В Кувейте один человек погиб, несколько получили ранения после налёта иранских БПЛА на объекты международного аэропорта. С таким заявлением выступило внешнеполитическое ведомство эмирата.

Власти Кувейта выразили резкое осуждение в адрес Ирана в связи с массированными ракетно-беспилотными ударами, назвав атаки жестокими и систематическими. Они отметили, что очередной обстрел был зафиксирован сегодня ранним утром.

Иранская ракета поразила два ударных дрона США в Кувейте
Иранская ракета поразила два ударных дрона США в Кувейте

Напомним, международный аэропорт Кувейта остановил приём и отправку всех рейсов после удара по пассажирскому терминалу. Полковник Сауд Абдулазиз Аль-Аттван сообщил, что несколько дронов атаковали терминал T1. Военный чиновник уточнил, что атака привела к серьёзному материальному ущербу. Вооружённые силы государства находятся в полной готовности и продолжают отслеживать обстановку

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Вероника Бакумченко
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