Международный аэропорт Кувейта приостановил работу после атаки беспилотников

Международный аэропорт Кувейта прекратил приём и отправку рейсов из-за удара по пассажирскому терминалу. О пострадавших и разрушениях сообщил полковник Сауд Абдулазиз Аль-Аттван на странице Минобороны страны в соцсети X.

По словам военного чиновника, несколько дронов атаковали терминал T1. «Это привело к серьёзному материальному ущербу и ранению нескольких человек», — заявил он. Вооружённые силы государства находятся в полной готовности и отслеживают обстановку.

Ранее иранское агентство Tasnim передавало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс удары по базам США в Кувейте и Бахрейне. Целью одной из комбинированных атак с использованием ракет и беспилотников стал штаб пятого флота ВМС Соединенных Штатов. Эти действия назвали ответом на повреждение нефтяного танкера и телекоммуникационной вышки КСИР на юге острова Кешм.

Позднее в Корпусе добавили, что также был атакован американский танкер «Паная». В пресс-службе Центрального командования США (CENTCOM) заявили о провале всех иранских атак.

Обстановка накалилась после удара американских военных 1 июня. CENTCOM сообщил об уничтожении радаров, пунктов управления дронами и двух ударных аппаратов в районе Горук и на острове Кешм в целях самообороны.

Иранское агентство Mehr в ответ написало о нападении Воздушно-космических сил КСИР на авиабазу, откуда был атакован объект связи в Сирике. Представители Корпуса предупредили, что при повторении атаки «ответ будет совершенно иным». В тот же день Tasnim проинформировал о приостановке обмена сообщениями с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане.

Между двумя странами с начала апреля действует режим прекращения огня. Американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределённый срок. Несмотря на перемирие, стороны обменялись ударами в Ормузском проливе в начале мая: США атаковали порт Бандар-Аббас и остров Кешм, а Иран — три эсминца противника.