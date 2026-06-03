Ответ на ответ: США и Иран продолжают махаться на Ближнем Востоке

Американские военные нанесли удары по наземному пункту управления на острове Кешм в Иране после заявления КСИР об атаке по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным ведомства, силы США перехватили несколько баллистических ракет и беспилотников, а также нанесли ответный удар.

В CENTCOM сообщили, что Иран выпустил пять ракет, ни одна из которых не достигла цели. Кроме того, американские военные сбили три беспилотника.

Также отмечается, что удары были нанесены по военному наземному пункту управления на острове Кешм.

Иран ранее назвал удары по объектам США на Ближнем Востоке ответом на действия американской стороны в минувшие выходные, когда были атакованы системы ПВО на территории Исламской Республики. В Тегеране подчеркнули, что удары стали реакцией на «вопиющую агрессию» США. Таким образом, стороны продолжают обмениваться ударами, заявляя об «ответных действиях».