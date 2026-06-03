Цена рухнула в 10 раз: Замок Пугачёвой стал обузой, которую никто не покупает

Элитный замок Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу с осени 2022 года. За это время, по мнению эксперта по недвижимости Валерия Летенкова, объект превратился из престижного жилья в сложный и убыточный актив.

Изначально строение площадью почти 1900 квадратных метров оценивалось в миллиард рублей. Сегодня его цена упала до 110 миллионов. Для рынка загородной недвижимости Подмосковья такой масштабный дисконт — редчайший случай.

Имя известной владелицы в этой ситуации сработало в обратную сторону, сделав объект слишком специфическим. Покупатели с бюджетом более 100 миллионов рублей сегодня предпочитают современные энергоэффективные дома с удобными планировками. Классический замок проигрывает им по всем статьям.

К тому же годы без полноценной эксплуатации ударили по состоянию здания. На фасадах появился мох и плесень. Новому владельцу неизбежно придётся вложить огромные средства в модернизацию и ремонт. Содержание пустого замка обходится примерно в миллион рублей ежемесячно. Эксперт считает логичными слухи о возможной сдаче дома в аренду за 700 тысяч рублей в месяц — это позволит хотя бы частично покрывать текущие расходы.

По мнению Летенкова, спасти объект может смена его назначения: музей, гостиница, культурная площадка или пространство для коммерческих мероприятий. Основная ценность замка сегодня — не в архитектуре, а в его медийной истории, подытожил специалист в беседе с RG.ru.

А ранее Пугачёву и её супруга предупредили о риске изъятия замка в Подмосковье по новому закону о релокантах. По словам юриста, после 1 сентября 2026 года за правонарушения против интересов страны предусмотрена конфискация.