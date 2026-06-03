ВЭБ и правительство разрабатывают проект объединённого пенсионного фонда

В России обсуждают создание объединённого пенсионного фонда с участием государственных структур. Соответствующий законопроект ВЭБ.РФ разрабатывает вместе с правительством, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов в Совете Федерации.

По его словам, контроль в новом фонде должен остаться за госорганизациями. Сейчас среди возможных участников рассматриваются ВЭБ и ВТБ. Один из ключевых вопросов — судьба «молчунов». Так называют застрахованных граждан, которые не выбирали, кто будет управлять их пенсионными накоплениями.

Если закон примут, у ВЭБ.РФ появится дополнительный источник долгосрочного финансирования. Речь идёт о возможности работать с пенсионными накоплениями и сбережениями граждан. Шувалов пояснил, что такие средства планируют направлять не просто на хранение, а на инвестиции в современные технологические проекты.

Ранее Life.ru рассказывал о трёх законных способах получить пенсионные накопления. Деньги могут выплачивать в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной суммы. Право на такие выплаты появляется при достижении пенсионного возраста. Пожизненная накопительная пенсия рассчитывается исходя из объёма средств и ожидаемого периода выплат. А получить всё сразу можно, если сумма накоплений не превышает установленный порог: в 2026 году он составляет 439 776 рублей.