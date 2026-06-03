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Регион
3 июня, 11:16

На месте атаки на автобус в Енакиеве появился стихийный мемориал

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Жители ДНР начали приносить цветы к месту атаки на рейсовый автобус Подольск — Симферополь в Енакиеве, пишет ТАСС. Там образовался стихийный мемориал в память о погибших.

По последним данным, жертвами удара стали восемь человек, ещё 11 получили ранения. Автобус атаковали утром 3 июня с помощью ударного беспилотника. На месте трагедии побывал депутат Народного совета ДНР Пётр Шимановский. Он заявил, что для Украины атаки по гражданским целям стали «обычной практикой».

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«Для Украины — это обычная практика. С 2014 года они нас уничтожают, это не первые гражданские цели, которые уничтожили они. Недавно мы видели трагедию в Старобельске ЛНР. Убивают людей только за то, что мы русские, здесь живем. Они нас просто ненавидят», — сказал Шимановский.

После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по рейсовому автобусу в Енакиеве «охотой на людей».

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Марина Фещенко
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