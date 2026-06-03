Команда Бердыева лишилась еврокубков: УЕФА наказал «Туран» за старый скандал

УЕФА отклонил апелляцию азербайджанского клуба «Туран» и оставил в силе запрет на участие команды в Лиге конференций сезона-2026/27. Причиной стало дело о договорных матчах, говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее клуб из Товуза получил официальное уведомление от Союза европейских футбольных ассоциаций. Основанием для санкций стало расследование Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, проведённое ещё в 2019 году. Тогда семь игроков были пожизненно отстранены от футбольной деятельности за участие в договорных встречах.

После решения УЕФА «Туран» заявил, что не согласен с наказанием и намерен добиваться пересмотра через юридические процедуры. Клуб планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд и при этом продолжает подготовку к сезону, включая сборы в Турции.

По итогам сезона-2025/26 «Туран» занял третье место в чемпионате Азербайджана и впервые за 32 года получил право сыграть в еврокубках. Сейчас команду тренирует Курбан Бердыев, в 2024 году он покинул пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Динамо». Также он работал с «Рубином» и «Ростовом».