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Регион
3 июня, 11:37

Хренин: Риск развязывания конфликта против России и Белоруссии максимально высок

Виктор Хренин. Обложка © Telegram / Минобороны России

Виктор Хренин. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что вероятность развязывания военного конфликта против России и Белоруссии остаётся предельно высокой. Он также допустил последующую трансформацию такого столкновения из регионального в глобальное. Соответствующее заявление глава оборонного ведомства сделал в Москве на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ.

«Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока», приводят слова Хренина в пресс-службе белорусского военного ведомства.

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Ранее в МИД РФ заявляли, что Великобритания целенаправленно подталкивает европейские государства к милитаризации и подготовке к прямому столкновению с РФ. По его дипломатического ведомства, внешнеполитический курс Лондона практически всецело нацелен на сдерживание и ослабление России, британская сторона продемонстрировала это в 2022 году, отговорив киевским режим от переговоров с Россией.

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Юрий Лысенко
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