Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что вероятность развязывания военного конфликта против России и Белоруссии остаётся предельно высокой. Он также допустил последующую трансформацию такого столкновения из регионального в глобальное. Соответствующее заявление глава оборонного ведомства сделал в Москве на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ.

«Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока», — приводят слова Хренина в пресс-службе белорусского военного ведомства.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Великобритания целенаправленно подталкивает европейские государства к милитаризации и подготовке к прямому столкновению с РФ. По его дипломатического ведомства, внешнеполитический курс Лондона практически всецело нацелен на сдерживание и ослабление России, британская сторона продемонстрировала это в 2022 году, отговорив киевским режим от переговоров с Россией.