«Он забывает»: В Европе призвали Зеленского очнуться и начать диалог с Минском
Профессор Орсини предупредил Зеленского об опасности агрессии против Белоруссии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Агрессивная риторика Киева в адрес Белоруссии может обернуться для Владимира Зеленского серьёзными последствиями. Такое мнение в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano высказал профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини.
«В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится всё более жёсткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнётся от своих грёз, начав реальный диалог с Минском», — сказал эксперт.
По словам Орсини, если украинский лидер не одумается, последствия могут быть непредсказуемыми — вплоть до открытия нового фронта.
Напомним, в начале мая Зеленский неоднократно заявлял о якобы готовящемся наступлении на Киев со стороны Белоруссии и поручил усилить давление на Минск. Александр Лукашенко, отвечая на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским «в любой точке — на Украине или в Белоруссии».
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.