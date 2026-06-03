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Регион
3 июня, 06:18

«Он забывает»: В Европе призвали Зеленского очнуться и начать диалог с Минском

Профессор Орсини предупредил Зеленского об опасности агрессии против Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Агрессивная риторика Киева в адрес Белоруссии может обернуться для Владимира Зеленского серьёзными последствиями. Такое мнение в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano высказал профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини.

«В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится всё более жёсткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнётся от своих грёз, начав реальный диалог с Минском», — сказал эксперт.

По словам Орсини, если украинский лидер не одумается, последствия могут быть непредсказуемыми — вплоть до открытия нового фронта.

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Напомним, в начале мая Зеленский неоднократно заявлял о якобы готовящемся наступлении на Киев со стороны Белоруссии и поручил усилить давление на Минск. Александр Лукашенко, отвечая на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским «в любой точке — на Украине или в Белоруссии».

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Дарья Денисова
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