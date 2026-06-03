«Он забывает»: В Европе призвали Зеленского очнуться и начать диалог с Минском

Агрессивная риторика Киева в адрес Белоруссии может обернуться для Владимира Зеленского серьёзными последствиями. Такое мнение в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano высказал профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини.

«В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится всё более жёсткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнётся от своих грёз, начав реальный диалог с Минском», — сказал эксперт.