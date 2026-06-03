МИД РФ: США планируют наращивать давление на Россию и другие страны

США взяли курс на усиление экономического давления на Россию и её партнёров. Как заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы МИД РФ Александр Панкин, Москва отчётливо это видит.

«Я не буду прогнозировать то, что будут делать американские власти, но то, что в их планах наращивание на Россию экономического давления, экстерриториального давления, не только на Россию, но и на наших партнёров — это мы видим», — сказал он.

Такой подход, отметил дипломат, прослеживается буквально на всех направлениях американской дипломатии. Российским компаниям на каждом шагу чинятся препятствия — будь то экспорт продукции, её транспортировка, поставки или сбыт. Панкин также дал понять, что подобная линия Вашингтона будет лишь усугублять и без того непростой диалог с американской стороной, учитывая возможное увеличение числа антироссийских санкций.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о прекращении диалога России и США о стратегической стабильности. По его словам, Москва предлагала Вашингтону в течение года придерживаться ограничений по ключевым параметрам прежних договорённостей в сфере вооружений, но это не подошло американцам.