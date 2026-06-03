Экс-следователь связал исчезновение Героя РФ Асылханова с его подвигами на СВО

В Кузбассе до сих пор ищут Героя России Алексея Асылханова. Он перестал выходить на связь. Адвокат по уголовным делам, полковник следствия в отставке Максим Девятьяров поделился своим мнением в беседе с RG.ru.

«Основываясь на своём 26-летнем опыте работы в следственных органах, к сожалению, вынужден предположить, что, скорее всего, исчезновение Героя России Асылханова связано с его героическими подвигaми в зоне СВО», — заявил юрист.

На такую версию, по его словам, указывает отсутствие видимых причин для добровольного отъезда. У мужчины была постоянная работа, а его супруга ожидает ребёнка. Кроме того, бывший следователь обратил внимание, что Асылханов оставил дома личные вещи и деньги. Без них сложно обойтись в течение долгого отсутствия.

После увольнения с военной службы он получил статус гражданского лица. Поэтому розыск ведётся в общем порядке. Правоохранители проверяют базы МВД, данные паспортно-визовой службы, больниц и моргов, а также опрашивают родственников, друзей и коллег пропавшего.

Пока поиски результатов не дали. Однако версия о возвращении героя на передовую остаётся одной из основных.

Напомним, что 23-летний Герой России Алексей Асылханов, награждённый «Золотой Звездой» за уничтожение 15 танков и 50 бронемашин противника, бесследно исчез 3 апреля в городе Юрге Кемеровской области. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело. Супруга 23-летнего военнослужащего подчеркнула, что он никогда не уходил без предупреждения. Также у него не было вредных привычек.