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3 июня, 12:53

В Ленобласти ребёнка переехала машина на глазах у матери

В Ленинградской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик выехал из-за припаркованных машин и оказался прямо под колёсами легковушки, сообщает Telegram-канал Дорожный инспектор.

ДТП с ребёнком в Ленобласти. Видео © Telegram / Дорожный инспектор

Водитель от неожиданности нажал на педаль газа вместо тормоза. Всё случилось на глазах у матери, которая находилась на скамейке у подъезда.

В результате наезда ребёнок госпитализирован. Его состояние оценивается врачами как крайне тяжёлое.

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Ранее Life.ru писал, что в подмосковных Люберцах подросток на электросамокате совершил наезд на 4-летнего ребёнка, который получил различные травмы. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Дорожный инспектор

Дарья Денисова
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