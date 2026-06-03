В Ленобласти ребёнка переехала машина на глазах у матери

В Ленинградской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик выехал из-за припаркованных машин и оказался прямо под колёсами легковушки, сообщает Telegram-канал Дорожный инспектор.

ДТП с ребёнком в Ленобласти. Видео © Telegram / Дорожный инспектор

Водитель от неожиданности нажал на педаль газа вместо тормоза. Всё случилось на глазах у матери, которая находилась на скамейке у подъезда.

В результате наезда ребёнок госпитализирован. Его состояние оценивается врачами как крайне тяжёлое.

Ранее Life.ru писал, что в подмосковных Люберцах подросток на электросамокате совершил наезд на 4-летнего ребёнка, который получил различные травмы. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.