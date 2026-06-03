Путин поприветствовал президента Танзании в Кремле

В Большом Кремлевском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Танзании Самии Сулуху Хасан. Российский лидер Владимир Путин лично приветствовал главу африканской республики в центре Георгиевского зала.

Место проведения мероприятия украсили государственные флаги обеих стран, а путь к лидерам проложили по красным ковровым дорожкам. По традиции, после обмена рукопожатиями Президентский оркестр исполнил гимны двух государств. Сначала прозвучала музыкальная композиция Танзании, затем — России.

В зале присутствовали члены делегаций, прибывшие вместе с гостьей, и российские официальные лица. Вскоре после торжественной части участникам предстоит представить друг друга президентам для начала полноформатных переговоров.

Такой ритуал является неотъемлемой частью государственного визита. Несмотря на оказанные почести при прилете в аэропорту, именно кремлевская церемония считается ключевым моментом, открывающим программу визита.

Официальная встреча задаёт тон дальнейшему диалогу и подчёркивает значимость контактов на высшем уровне. В ходе визита стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Эта поездка стала первым визитом президента Танзании в РФ более чем за 55 лет. Визит продлится с 3 по 5 июня.