Путин поприветствовал президента Танзании в Кремле
Обложка © Life.ru, © ТАСС / Максим Блинов/POOL
В Большом Кремлевском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Танзании Самии Сулуху Хасан. Российский лидер Владимир Путин лично приветствовал главу африканской республики в центре Георгиевского зала.
Место проведения мероприятия украсили государственные флаги обеих стран, а путь к лидерам проложили по красным ковровым дорожкам. По традиции, после обмена рукопожатиями Президентский оркестр исполнил гимны двух государств. Сначала прозвучала музыкальная композиция Танзании, затем — России.
В зале присутствовали члены делегаций, прибывшие вместе с гостьей, и российские официальные лица. Вскоре после торжественной части участникам предстоит представить друг друга президентам для начала полноформатных переговоров.
Такой ритуал является неотъемлемой частью государственного визита. Несмотря на оказанные почести при прилете в аэропорту, именно кремлевская церемония считается ключевым моментом, открывающим программу визита.
Официальная встреча задаёт тон дальнейшему диалогу и подчёркивает значимость контактов на высшем уровне. В ходе визита стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
Эта поездка стала первым визитом президента Танзании в РФ более чем за 55 лет. Визит продлится с 3 по 5 июня.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.