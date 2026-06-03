В Минэнерго заявили о работе над обеспечением России топливом

Министр энергетики России Сергей Цивилёв заявил, что власти принимают меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. По его словам, сейчас это одна из ключевых задач для всего топливно-энергетического комплекса страны.

Видео © Telegram/Юнашев LIVE

Глава Минэнерго подчеркнул, что работа идёт именно на покрытие потребностей России. Он отметил, что профильные структуры сосредоточены на том, чтобы на внутреннем рынке было достаточно топлива.

«Мы сейчас всё делаем для того, чтобы обеспечить потребности Российской Федерации в топливе. Этим занимаемся. Для всего топливно-энергетического комплекса сейчас главная задача — обеспечить внутреннюю потребность в топливе», — заверил Цивилёв в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Ранее в Минэнерго заявили, что не видят угрозы дефицита топлива в России. По данным ведомства, ситуация на рынке остаётся стабильной и контролируемой, а проблем с доступностью горючего в регионах нет. Министерство ежедневно взаимодействует с субъектами и участниками рынка, в том числе по вопросам поставок для сезонных полевых работ. При этом Национальное биржевое ценовое агентство отмечало снижение ежедневных оптовых продаж бензина.