Минэнерго принимает дополнительные меры по обеспечению Крыма топливом
Автолюбитель с канистрой бензина. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Российские власти реализуют дополнительные меры по обеспечению Крымского полуострова топливом. Этим занимается Министерство энергетики вместе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Ведётся взаимодействие с региональными властями и участниками рынка.
«В настоящее время совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе», — сказано в заявлении.
Напомним, с 31 мая на территории Крыма ввели ограничения на розничную реализацию бензина марки АИ-92. Теперь этот вид топлива можно купить из расчёта не более 20 литров на одно транспортное средство. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке отпускается коммунальному и социальному транспорту, а также без ограничений по объёму по талонам. Власти допустили, что ситуация с бензином на полуострове может нормализоваться в течение 30 дней. Президент РФ Владимир Путин держит на контроле решение проблемы.
