Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу о нехватке ракет для систем ПВО. В интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ она назвала этот шаг попыткой создать для украинцев иллюзию решения проблемы.

По словам Захаровой, речь идёт не о политическом рейтинге Зеленского и не о его репутации, а о попытке поддерживать нужный образ перед населением. Дипломат считает, что Киеву необходимо регулярно предлагать обществу новые объяснения и надежды, даже если за ними нет реального содержания. Такое письмо она сравнила с «абсолютно пустышкой с эффектом плацебо».

Захарова добавила, что подобные информационные ходы нужны украинским властям лишь для того, чтобы отложить неизбежное и сохранить видимость контроля над ситуацией.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский снова пошёл с протянутой рукой к американскому лидера Дональду Трампу — на этот раз с просьбой о системах ПВО. При этом Киев сам отвергал многочисленные мирные инициативы. Зеленский, успевший испортить отношения с новой администрацией США и даже назвать Штаты «врагом украинской демократии», теперь внезапно требует от Вашингтона спасения. Не обеспечив защиту собственным гражданам, он пытается загнать американцев в удобную для себя ловушку: дадут — можно будет выдать за свою победу, откажут — объявить плохими союзниками.