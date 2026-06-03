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3 июня, 13:31

Погибший в горах Крыма студент мог совершить самоубийство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues

Найденный мёртвым в горах Крыма студент Александр Скрипников мог покончить с собой. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах республики.

По предварительным данным следствия, смерть не носит криминального характера. Расследование и установление всех обстоятельств случившегося продолжаются.

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Напомним, спасатели и добровольцы восемь суток прочёсывали труднопроходимые горные массивы в поисках Александра Скрыпникова. Он обучался на географическом факультете в Симферополе, а перед исчезновением приехал к матери в Ялту. Покинув родительскую квартиру, студент попал в объективы камер местного магазина — и после этого его следы затерялись. Сегодня молодого человека нашли мёртвым.

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Юрий Лысенко
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