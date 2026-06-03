Погибший в горах Крыма студент мог совершить самоубийство
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues
Найденный мёртвым в горах Крыма студент Александр Скрипников мог покончить с собой. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах республики.
По предварительным данным следствия, смерть не носит криминального характера. Расследование и установление всех обстоятельств случившегося продолжаются.
Напомним, спасатели и добровольцы восемь суток прочёсывали труднопроходимые горные массивы в поисках Александра Скрыпникова. Он обучался на географическом факультете в Симферополе, а перед исчезновением приехал к матери в Ялту. Покинув родительскую квартиру, студент попал в объективы камер местного магазина — и после этого его следы затерялись. Сегодня молодого человека нашли мёртвым.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.