Погибший в горах Крыма студент мог совершить самоубийство

Найденный мёртвым в горах Крыма студент Александр Скрипников мог покончить с собой. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах республики.

Напомним, спасатели и добровольцы восемь суток прочёсывали труднопроходимые горные массивы в поисках Александра Скрыпникова. Он обучался на географическом факультете в Симферополе, а перед исчезновением приехал к матери в Ялту. Покинув родительскую квартиру, студент попал в объективы камер местного магазина — и после этого его следы затерялись. Сегодня молодого человека нашли мёртвым.