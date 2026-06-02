В Крыму уже более недели продолжаются поиски исчезнувшего студента из Ялты

В Крыму уже более семи дней продолжаются поиски пропавшего студента из Ялты. К операции подключились волонтёры и спасатели. Ориентировку на пропавшего опубликовал поисковый отряд Лиза.Алерт.

Молодой человек по имени Саша учился на географическом факультете в Симферополе. Накануне того, как перестал выходить на связь, он приехал к матери в Ялту. Парень покинул квартиру, попал в объективы камер в местном магазине, а после этого его местонахождение остаётся неизвестным.

Очевидцы сообщают, что видели пропавшего 25 мая на территории экотропы Уч-Кош — Балан-Кая — Васильевка.

Родные рассказали, что ранее Саша никогда не исчезал без предупреждения, а конфликтов в семье не случалось. По данным Mash на волне, студент увлекался походами, экспедициями и туризмом.

