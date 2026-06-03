ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 13:36

Актрису «Склифосовского» Елену Панджариди кремировали в Москве

Елена Панджариди. Обложка © Kino-teatr

Елена Панджариди. Обложка © Kino-teatr

Умершую от онкологии актрису сериала «Склифосовский» Елену Панджариди кремировали в Балашихе, а её прах перевезли в Пермь. Данную информацию передал aif.ru.

Прощание с актрисой и педагогом прошло 25 мая в столичном крематории. После церемонии прах Елены Яновны был доставлен в Пермь, где и состоялось погребение. Подробности о месте захоронения не раскрываются.

Вдову и музу Андрея Вознесенского Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище
Вдову и музу Андрея Вознесенского Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище

Напомним, что актриса сериалов «Склифосовский» и «Реальные пацаны» Елена Панджариди скончалась после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 60 лет. Как рассказала её дочь, артистка до последнего вздоха верила в исцеление и не оставляла попыток победить болезнь. Помимо ярких ролей в популярных телепроектах, Панджариди активно занималась педагогической деятельностью и воспитала не одно поколение будущих артистов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar