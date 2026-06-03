В Кремле заявили, что поездка Путина в Танзанию пока не обсуждается

Ответный визит президента России Владимира Путина в Танзанию в данный момент не входит в планы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет в повестке дня», — отметил представитель Кремля.

Ранее сегодня в Большом Кремлёвском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Танзании Самии Сулуху Хасан. Путин лично приветствовал главу африканской республики в центре Георгиевского зала. На встрече присутствовали члены делегаций, прибывшие вместе с гостьей, и российские официальные лица.