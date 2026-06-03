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Регион
3 июня, 13:23

В Кремле заявили, что поездка Путина в Танзанию пока не обсуждается

Обложка © Пресс-служба Кремля

Обложка © Пресс-служба Кремля

Ответный визит президента России Владимира Путина в Танзанию в данный момент не входит в планы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет в повестке дня», — отметил представитель Кремля.

Песков сообщил о закрытых встречах Путина после переговоров с Танзанией
Песков сообщил о закрытых встречах Путина после переговоров с Танзанией

Ранее сегодня в Большом Кремлёвском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Танзании Самии Сулуху Хасан. Путин лично приветствовал главу африканской республики в центре Георгиевского зала. На встрече присутствовали члены делегаций, прибывшие вместе с гостьей, и российские официальные лица.

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Наталья Демьянова
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