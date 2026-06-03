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3 июня, 13:33

Россия и Белоруссия сверили оборонные планы на фоне активности НАТО у границ

Белоусов провёл переговоры с министром обороны Белоруссии Хрениным

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл переговоры с главой военного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

© Минобороны России

Стороны обсудили развитие военного и военно-технического сотрудничества. Белоусов отметил, что такая работа особенно важна на фоне враждебной активности НАТО у границ России и Белоруссии. Глава российского Минобороны также напомнил о недавних совместных учениях, которые прошли под руководством президентов двух стран. По его словам, такие мероприятия укрепляют взаимодействие и безопасность обоих государств.

Виктор Хренин, в свою очередь, подчеркнул, что контакты между оборонными ведомствами России и Белоруссии проходят регулярно. По его словам, стороны используют любую возможность, чтобы обсудить обстановку и согласовать дальнейшие действия в рамках СНГ, ОДКБ и двустороннего формата.

По итогам переговоров министры рассмотрели актуальные вопросы оборонного партнёрства и механизмы реагирования на новые вызовы и угрозы.

Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки «Запад»
Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки «Запад»

Сегодня Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран ОДКБ в подмосковном парке «Патриот». Перед началом встречи главы военных ведомств возложили цветы к памятнику «Матерям победителей» и почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения, Совет министров обороны считается одним из ключевых форматов военного взаимодействия стран организации.

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Обложка © Минобороны России

Николь Вербер
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