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3 июня, 13:56

Усталость США всё меняет: Европа тайно готовит новый канал для переговоров с Москвой

Le Monde узнал о давлении Франции на Европу ради диалога с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Европейские страны по инициативе Франции изучают способы возвращения к переговорному процессу с Россией на фоне наблюдающейся у США усталости от украинского конфликта. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на слова приближённого к председателю Европейского совета Антониу Коште источника.

Помимо канала связи, который до сих пор действует между Москвой и НАТО, европейцы собираются запустить отдельную политическую линию для контактов с российской стороной. Как заявил источник, отношение ЕС к этому вопросу трансформировалось, и теперь он отдаёт себе отчёт, что диалог с Кремлём жизненно необходим вопреки любым обстоятельствам.

В Европарламенте назвали страны, выступающие против диалога с Россией
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Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отмечал, что Европа нуждается в сотрудничестве с Россией для собственного выживания. Он уверяет, что из-за трудностей в энергетической сфере государства Евросоюза начинают трезвее смотреть на сложившуюся обстановку и корректировать ранее принятые решения, отметил он.

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Вероника Бакумченко
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