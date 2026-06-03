Усталость США всё меняет: Европа тайно готовит новый канал для переговоров с Москвой

Европейские страны по инициативе Франции изучают способы возвращения к переговорному процессу с Россией на фоне наблюдающейся у США усталости от украинского конфликта. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на слова приближённого к председателю Европейского совета Антониу Коште источника.

Помимо канала связи, который до сих пор действует между Москвой и НАТО, европейцы собираются запустить отдельную политическую линию для контактов с российской стороной. Как заявил источник, отношение ЕС к этому вопросу трансформировалось, и теперь он отдаёт себе отчёт, что диалог с Кремлём жизненно необходим вопреки любым обстоятельствам.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отмечал, что Европа нуждается в сотрудничестве с Россией для собственного выживания. Он уверяет, что из-за трудностей в энергетической сфере государства Евросоюза начинают трезвее смотреть на сложившуюся обстановку и корректировать ранее принятые решения, отметил он.