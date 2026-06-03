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3 июня, 14:06

В ЕC обсуждают высокого представителя по диалогу с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Евросоюз уже несколько недель обсуждает возможность назначить высокого представителя по вопросам диалога с Россией. Европейские лидеры всё чаще подбирают возможную кандидатуру для контактов с Москвой. Речь идёт о человеке, который мог бы вести переговорную линию от имени ЕС.

«Идея назначения высокого представителя [по диалогу с Россией] обсуждается в канцеляриях ЕС уже несколько недель», говорится в публикации Le Monde.

Однако в ряде стран сомневаются, что такой проект окажется успешным. Там считают, что Россия якобы «не будет вести переговоры с (европейским) бюрократом». В частности, такой позиции придерживается Франция, уточняет издание.

Премьер Венгрии выступил против отмены права вето внутри ЕС
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Ранее Life.ru писал, что старт переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз может быть дан 15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге. Венгрия отказалась противодействовать евроинтеграции двух бывшиих советских республик.

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Полина Никифорова
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