Актёр сериала «Как я встретил вашу маму» Ник Паскаль получил пожизненный срок

Американский актёр Ник Паскаль, известный по эпизодам в сериалах «Как я встретил вашу маму» и «Касл», проведёт остаток жизни в тюрьме. Суд приговорил его к пожизненному заключению, сообщает Mirror.

Артиста признали виновным в домашнем насилии, изнасиловании и покушении на убийство бывшей возлюбленной — визажиста Элли Шехон. Женщина выжила после того, как Паскаль нанёс ей 20 ножевых ранений.

В зале суда потерпевшая появилась в красном платье, намеренно демонстрируя ужасающие шрамы.

«Трагедия изменила всю мою жизнь. Я думала, что никогда не стану мамой», — заявила она.

Сам подсудимый выразил благодарность за то, что жертва выжила, и попытался заявить о раскаянии. Однако судья Хайден Закки был непреклонен. Он назвал Паскаля опасным преступником и подчеркнул: актёр избежал смертной казни только потому, что Шехон не погибла.

Отношения пары начались на съёмочной площадке, но быстро закончились из-за жестокости мужчины. После расставания он начал преследовать женщину. Кульминацией стал май 2024 года: Паскаль ворвался в дом бывшей и устроил резню. Её спасла соседка. Задержали актёра в Техасе при попытке покинуть страну. Ранее он уже был судим за вождение в нетрезвом виде.

Ранее Life.ru писал, что в Свердловской области суд приговорил 40-летнего жителя Нижнего Тагила к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима «Чёрный дельфин» за изнасилование и убийство 11-летней девочки. Тело школьницы нашли в подвале её дома, а подозреваемого, приходящегося семье соседом, задержали в Москве.