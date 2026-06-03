В Крымском районе Кубани проводят эвакуацию из-за угрозы подтопления

Из-за перелива Кубани через дамбу в Крымском районе начали эвакуацию жителей четырёх населённых пунктов. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

«В Крымском районе проводят эвакуацию трёх населённых пунктов из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного», — говорится в сообщении.

Из опасной зоны вывозят жителей самого Западного, села Гвардейского, хутора Урма и СНТ «Йодник». Всего в этих населённых пунктах проживают порядка 180 человек. В муниципалитетах провели оповещение, к местам сбора уже подали автобусы. Маломобильных граждан вывезли заблаговременно. Пункты временного размещения развернули в Крымске и селе Экономическом.

Напомним, что в Крымском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал перелив воды из русла Кубани, заставивший власти экстренно наращивать группировку спасателей. Соответствующее поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев после того, как дожди вызвали резкий подъём уровня в реках.