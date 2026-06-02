В части Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива реки Кубань

В Крымском районе Краснодарского края введён режим чрезвычайной ситуации из-за перелива воды из русла Кубани. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил усилить группировки спасателей в муниципалитетах, где после дождей фиксируют подъём уровня воды.

По состоянию на 2 июня опасные отметки зарегистрированы в реке Протока у хутора Галицын Славянского района, в реке Кубань у хутора Могукоровский того же муниципалитета, а также в реке Горькая Балла в Новокубанском районе. Неблагоприятный уровень сохраняется в станице Гривенской Калининского района, в Анапе и Усть-Лабинском районе.

Действие особого режима распространяется на станицу Троицкую, хутора Западный, Урма и село Гвардейское. В превентивных целях эвакуированы жители из СНТ «Йодник» в Западном и Троицкой. В ПВР сейчас находятся 19 человек.

В Славянском районе укрепляют дамбы. Туда стянуты краевые подразделения противопожарной службы, «Кубань-СПАС» и муниципальные спасатели. В хуторе Соболевском произошёл перелив защитного сооружения. Из соседнего СНТ «Нефтяник» вывезли 14 человек. Специалисты заделывают образовавшийся проран.

Напомним, ранее сообщалось, что Кубань готовится к паводку из-за сильных ливней, уже подтоплены дома и дороги. По сообщениям синоптиков, вплоть до 2 июня регион накроют сильные ливни, усилится ветер и пройдут грозы.