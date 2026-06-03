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3 июня, 14:39

Зеленский анонсировал помощь Норвегии с поставками ракет для ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский анонсировал совместную работу по созданию в Европе собственных антибаллистических возможностей. В числе партнёров он назвал Норвегию.

По словам главы киевского режима, эта страна готова помогать с поставками ракет для противовоздушной обороны Украины. Заявление прозвучало по итогам телефонного разговора Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

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Ранее Зеленский заявил, что после начала войны с Ираном украинский вопрос перестал быть главным для США, поскольку Вашингтон сейчас сосредоточен на ближневосточном направлении. По словам экс-комика, Киев слишком долго ждёт прибытия переговорной группы, так как «сегодня мы не в центре внимания».

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Дарья Денисова
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