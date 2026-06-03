Владимир Зеленский заявил, что после начала войны с Ираном украинский вопрос перестал быть главным для США. По его словам, сейчас Вашингтон в первую очередь сосредоточен на ближневосточном направлении.

Зеленский отметил, что Киев ждёт прибытия переговорной группы, но, по его мнению, ожидание затянулось.

«Мы ждем прибытия переговорной группы, но, на мой взгляд, ждем слишком долго. К сожалению, сегодня мы не в центре внимания. На мой взгляд, Иран — это вопрос номер один для США, а затем идет вопрос об Украине. К сожалению, мы находимся в очереди этих вопросов», — сказал он.

При этом украинский лидер подчеркнул, что именно США считает самой сильной стороной, способной повлиять на президента России Владимира Путина и подтолкнуть его к прекращению ударов по Украине.

Зеленский также заявил, что оптимальным форматом переговоров для Киева было бы участие США и представителей Европы. По его словам, речь должна идти не только о Евросоюзе, а о Европе в широком смысле.

При этом он подчеркнул, что для Украины главным остаётся завершение конфликта. Поэтому Киев, по словам Зеленского, готов поддерживать любой формат, если он ведёт к этой цели.

«Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну», — утверждает он.

Ранее Зеленский признал, что ПВО Украины «слепа» перед ударами ВС России. Подобные заявления со стороны главы киевского режима направлены на получение дополнительной противовоздушной обороны от западных стран.